Общество 07 сентября 2023, 11:01 Сенатор Круглый: Россия нуждается в широком банке доноров костного мозга

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В России сохраняется необходимость пополнения российского регистра доноров костного мозга. Об этом сообщил заслуженный врач РФ, сенатор Владимир Круглый в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, раньше можно было пользоваться европейскими банками и подбирать доноров не только среди соотечественников. Зарубежные специалисты погружали костный мозг в самолет, в короткие сроки он доставлялся в Россию. Сейчас из-за политической обстановки в мире с этим возникли проблемы, усложнилась логистика плазмы.

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По последним данным, в едином федеральном регистре доноров состоит 204 тысяч россиян, отметил Круглый.