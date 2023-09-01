Общество 01 сентября 2023, 12:23 Сенатор Круглый: детей от суррогатных мам будет рождаться меньше после ужесточения законодательства

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В России на фоне ужесточения законодательства сократится число детей, рожденных от суррогатных матерей. Об этом сообщил заслуженный врач России, сенатор Владимир Круглый в беседе с «Парламентской газетой».

Главная проблема будет заключаться в том, что услуга станет недоступной для пар, в которых один из супругов бесплоден, подчеркнул Круглый. По его словам, у родителей должно оставаться право иметь генетически своих детей, поэтому в данном вопросе законодательство нужно сделать более либеральным.

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Отмечается, что с 1 сентября парам и одиноким мамам также придется подтвердить свое родство генетическими тестами с родившимся ребенком от суррогатной матери.