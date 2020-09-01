Сенатор Ковитиди рассказала, почему Крыму не нужна вода из Украины

Сенатор Ольга Ковитиди рассказала, почему Крыму не нужна вода из Украины. По ее словам, промышленные предприятия этой страны сбрасывают в Днепр сточные воды.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сделало запрос на дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

В конце мая она направила обращение с призывом осудить действия украинских властей, которые перекрыли поставки пресной воды на полуостров, и принять меры. В ответном письме было предложено сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по поводу этой проблемы, пишет ИА Nation News.

Ковитиди подчеркнула, что эта вода является небезопасной для экологии Крыма. Она отметила, что предприятия Украины сбрасывают в Днепр загрязненные воды. Сенатор заключила, что возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу будет губительным для полуострова.

Ковитиди пояснила, что власти знают о способах решения вопроса с водой. Администрация Симферополя совместно с профильными ведомствами и службами республики принимают все меры для обеспечения граждан необходимым ресурсом.