facebook_pixel
    01 сентября 2020, 17:20

    Сенатор Ковитиди рассказала, почему Крыму не нужна вода из Украины

    Полина Петрова

    Сенатор Ольга Ковитиди рассказала, почему Крыму не нужна вода из Украины. По ее словам, промышленные предприятия этой страны сбрасывают в Днепр сточные воды.

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сделало запрос на дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

    В конце мая она направила обращение с призывом осудить действия украинских властей, которые перекрыли поставки пресной воды на полуостров, и принять меры. В ответном письме было предложено сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по поводу этой проблемы, пишет ИА Nation News.

    Ковитиди подчеркнула, что эта вода является небезопасной для экологии Крыма. Она отметила, что предприятия Украины сбрасывают в Днепр загрязненные воды. Сенатор заключила, что возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу будет губительным для полуострова.

    Ковитиди пояснила, что власти знают о способах решения вопроса с водой. Администрация Симферополя совместно с профильными ведомствами и службами республики принимают все меры для обеспечения граждан необходимым ресурсом.

    Новости SMI.FM