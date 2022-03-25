Сенатор Ковитиди прокомментировала слухи о смерти Жириновского

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди, как и спикер Госдумы Вячеслав Володин, опровергли слухи о смерти руководителя ЛДПР, политика Владимира Жириновского. Об этом написало РИА ФАН.

«Напомню знаменитую цитату: „Слухи о моей смерти несколько преувеличены“. Так сказал писатель Марк Твен, увидев в газете ошибочный некролог о собственной кончине. Думаю, именно так может ответить и Владимир Вольфович Жириновский», — сказала Ковитиди.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, Владимир Жириновский, который проходит лечение от осложнений после перенесенного COVID-19, скончался в больнице. Спикер Госдумы Вячеслав Володин эту информацию опроверг.