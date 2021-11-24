Сенатор Ковитиди поддержала врачей, пригласивших антипрививочников в «красные зоны»

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди поддержала врачей, которые пригласили противников вакцинации посетить «красные зоны». Об этом написал RT.

«Я поддерживаю предложение наших врачей, потому что то, о чем они говорят, мне очень близко и понятно», — сказала Ковитиди.

Она пояснила, что сама переболела ковидом достаточно тяжело и «не понаслышке» знает, что значит быть тяжелым пациентом.

«Мы понимаем, что мы живем в обществе и не должны навредить друг другу. Любые призывы сегодня должны быть соотнесены как с моралью, так и с правом. Каждый человек сам принимает решение, но это решение должно не убить его, его близких и тех, людей, которые рядом», — заключила сенатор.