Сенатор Ковитиди оценила возможные переговоры в Стамбуле по Донбассу

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди обсудила с порталом News.ru возможные переговоры в Стамбуле по ситуации в Донбассе.

Парламентарий заметила, что без соблюдения Минских соглашений Украина является «политически токсичным» государством для России и Турции, а также для других стран Азово-Черноморского бассейна. Что касается самой Турции, то сенатор подчеркнула, что в этой стране достаточно своих проблем.

«Целый ряд турецких экспертов говорят о том, что турецкая экономика больна раком, а внутриполитическая ситуация в государстве непростая. Сложно и в плане внешней политики — курды, нет дипотношений с Арменией, несмотря на общую границу», — напомнила Ковитиди.