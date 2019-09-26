Сенатор Ковитиди оценила идею с размещением офиса ООН в Крыму

Поклонская: подходящим местом для штаб-квартиры ООН могла бы стать Ялта Подробнее

Сенатор напомнила, что европейское сообщество много говорит о защите демократических ценностей, поэтому идея с размещением одного из подразделений ООН в Крыму может быть в его интересах. Таким образом, у организации появится возможность мониторить процессы, происходящие на полуострове, который является «территорией мира, стабильности и безопасности».

«Если их действительно интересуют подлинные события, если их интересует подлинная ситуация с соблюдением прав человека, а не какие-то инсинуации», — заметила Ковитиди.