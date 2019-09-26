Сенатор Ковитиди оценила идею с размещением офиса ООН в Крыму
Член Совфеда Ольга Ковитиди обсудила с радиостанцией «Говорит Москва» предложение депутата Госдумы Натальи Поклонской перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка на Крымский полуостров.
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Сенатор напомнила, что европейское сообщество много говорит о защите демократических ценностей, поэтому идея с размещением одного из подразделений ООН в Крыму может быть в его интересах. Таким образом, у организации появится возможность мониторить процессы, происходящие на полуострове, который является «территорией мира, стабильности и безопасности».
«Если их действительно интересуют подлинные события, если их интересует подлинная ситуация с соблюдением прав человека, а не какие-то инсинуации», — заметила Ковитиди.