  • Сенатор Ковитиди осудила хлопоты Киева по Крымскому мосту

    14 ноября 2019, 20:31

    Артур Блянихов

    Сенатор Ольга Ковитиди обсудила с РИА ФАН угрозы Киева отреагировать на открытие железнодорожной части Крымского моста.

    В Киеве грозятся отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

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    По мнению парламентария, украинским властям пора прекратить заниматься популизмом и начать думать о своих гражданах и актуальных проблемах. В частности, речь идет об экологической катастрофе, которая грозит Незалежной из-за системной вырубки леса и вывоза чернозема за рубеж. В связи с этим заявления украинской стороны о том, что Крымский мост наносит «вред» экологии, не более чем ханжество и ложь.

    «За разбазариванием богатств Украины наблюдают люди и фонды, оборотные капиталы которых исчисляется миллиардами долларов, на фоне которых объемы кредитов МВФ, выделяемых Киеву, выглядят просто мизерно. Украине нужно крепко подумать: что же происходит в стране, и на кого опираться в будущем», — заметила член Совфеда.