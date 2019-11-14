Сенатор Ковитиди осудила хлопоты Киева по Крымскому мосту

В Киеве грозятся отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту Подробнее

По мнению парламентария, украинским властям пора прекратить заниматься популизмом и начать думать о своих гражданах и актуальных проблемах. В частности, речь идет об экологической катастрофе, которая грозит Незалежной из-за системной вырубки леса и вывоза чернозема за рубеж. В связи с этим заявления украинской стороны о том, что Крымский мост наносит «вред» экологии, не более чем ханжество и ложь.

«За разбазариванием богатств Украины наблюдают люди и фонды, оборотные капиталы которых исчисляется миллиардами долларов, на фоне которых объемы кредитов МВФ, выделяемых Киеву, выглядят просто мизерно. Украине нужно крепко подумать: что же происходит в стране, и на кого опираться в будущем», — заметила член Совфеда.