Сенатор Ковитиди назвала возвращение Крыма в состав России торжеством прав человека

Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству от Республики Крым, в разговоре с RT поделилась своей точкой зрения на возвращение Крыма в состав России. По ее словам, это «важнейшее геополитическое событие современности».

Присоединение Крыма имеет огромную важность не только для Крыма и России, но и для всего мира, считает Ковитиди.

«Период, когда права человека действительно носят не просто декларируемый характер, а права человека торжествуют — торжествуют в государстве, где не на словах, а на деле реализуются демократические принципы», — заявила сенатор.