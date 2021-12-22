Сенатор Косачев раскритиковал действия немецкого медиарегулятора в отношении RT DE

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев обсудил с RT сообщение о том, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В исключить из своей сетки вещания новый немецкоязычный телеканал RT DE.

«Это противодействие альтернативным источникам информации, которые выпадают из так называемого западного мейнстрима», — заметил парламентарий.

По его словам, подобные действия являются посягательством на все мыслимые и немыслимые свободы, поскольку они ограничивают свободу распространения информации. Он подчеркнул, что это радикальным образом расходится с ценностями, декларируемые Западом.

«Мы видим, с какими проблемами RT сталкивается в ряде других стран Запада. Поэтому делать вид, что кто-то просто нарушил узкую ведомственную инструкцию и просто должен что-то поправить в своей практике вещания, было бы в высшей степени наивно», — обозначил сенатор.