Сенатор Клинцевич выступил за самоизоляцию по законодательству России
«Вводить чрезвычайное положение, называя его другими словами, мне кажется, не очень правильно. Потому что вводить режим чрезвычайного положения имеет право только президент. Это во-первых. Во-вторых, если мы говорим о власти, которая дает оценку происходящим событиям, она имеет много источников информации. Поэтому я, учитывая как развиваются события с эпидемией, за то, чтобы вводились в стране жесткие меры. Чтобы мы лучше побыли на самоизоляции вплоть до серьезных ограничений, чтобы не допустить масштабного распространения вируса», — уточнил Клинцевич.
Член Совета Федерации убежден, что нельзя пересечь черту, после которой появятся большие потери. Тем не менее, по его словам, важно следовать российскому законодательству.
«Думаю, в ближайшее время на заседании Совета Федерации этот вопрос будет рассмотрен. Конечно, это не мне решать, есть руководство Совета Федерации, страны. Я за то, чтобы был установлен такой порядок, который позволит нам предотвратить распространение этой беды. Но вводить этот порядок, даже если это будет чрезвычайное положение, должны те люди и органы государственной власти, которым это положено. В данном случае, президент. Я за такой подход», — резюмировал Клинцевич.