Сенатор Климов заявил о вмешательстве США в российские выборы | 360°

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Сенатор Климов заявил о вмешательстве США в российские выборы

Сенатор Климов: Центральное командование ВС США вмешивается в российские выборы

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Центральное командование Вооруженных сил США впервые вмешалось в выборы в России, распространяя антироссийскую пропаганду, заявил в инфоцентре Центризбиркома сенатор Андрей Климов, сообщил ТАСС.

По его словам, пропаганду распространяют в соцсетях через фейковые аккаунты.

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«Кто этим занимается? Традиционно все называют Госдеп США, сейчас мы еще выловили, что этим занимается Центральное командование ВС США», — отметил парламентарий.

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Фейковые новости распространяют на русском языке. Они попадают в РФ через азиатские, африканские и ближневосточные страны, подытожил Климов.

В России с 9 по 11 сентября проходило голосование на региональных и местных выборах. Свои голоса отдали жители 82 субъекта РФ.

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