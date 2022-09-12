Сенатор Климов заявил о вмешательстве США в российские выборы | 360°

Общество 12 сентября 2022, 00:30 Поделиться Telegram

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Viber Сенатор Климов заявил о вмешательстве США в российские выборы Сенатор Климов: Центральное командование ВС США вмешивается в российские выборы РИА «Новости»

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Центральное командование Вооруженных сил США впервые вмешалось в выборы в России, распространяя антироссийскую пропаганду, заявил в инфоцентре Центризбиркома сенатор Андрей Климов, сообщил ТАСС.

По его словам, пропаганду распространяют в соцсетях через фейковые аккаунты.

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«Кто этим занимается? Традиционно все называют Госдеп США, сейчас мы еще выловили, что этим занимается Центральное командование ВС США», — отметил парламентарий.

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Фейковые новости распространяют на русском языке. Они попадают в РФ через азиатские, африканские и ближневосточные страны, подытожил Климов.

В России с 9 по 11 сентября проходило голосование на региональных и местных выборах. Свои голоса отдали жители 82 субъекта РФ.

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