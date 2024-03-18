Общество 18 марта 2024, 17:33 Сенатор Климов заявил, что результаты выборов показали Западу небывалую консолидацию россиян

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Результаты выборов президента показали Западу невиданную сплоченность российского народа. Об этом радио Sputnik рассказал председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Он заявил, что за 30 лет, которые он принимает участие в политической жизни страны, он ни разу не наблюдал такого согласия и единения среди россиян.

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«Для меня это новый праздник — День консолидации России, нашего Отечества. Более 30 лет я профессионально в политике нахожусь и ничего подобного не помню», — отметил сенатор.

Напомним, явка на выборы президента России, по данным ЦИК, составила 77,44%.

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