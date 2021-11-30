Сенатор Климов высказался о высылке российских дипломатов из Штатов

Зампред Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов прокомментировал сообщение о том, что власти США потребовали отъезда 55 российских дипломатов из страны. Парламентария процитировало ИА НСН.

Сенатор напомнил, что американская дипломатическая война началась в конце президентства Барака Обамы, который начал немотивированную высылку российских дипломатов. Он оставил это наследие Дональду Трампу, который его приумножил. Нынешний хозяин Белого дома Джо Байден продолжает в том же духе.

«Тут самое главное не пропустить точку старта всей этой вакханалии напряженности. Сегодня американцы выдают наше поведение за свое. Никаких нарушений с точки зрения России не было, наши меры всегда носили только ответный характер», — отметил Климов.