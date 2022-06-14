Сенатор Климов рассказал, как Россия может противостоять внешним угрозам

Россия должна работать над укреплением экономики и безопасности, чтобы защитить себя от внешних угроз противостоять действию санкций. Об этом Ura.ru заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов.

По словам сенатора, у России есть все инструменты, чтобы «поставить на место практически любого противника». Нужно заниматься укреплением безопасности и созданием условий для социально-экономического развития.

«Нужно укреплять рубль, делать его международной валютой, а наше производство импортонезависимым. Нам необходимо создавать собственные суверенные технологии в особо чувствительных моментах, в любых контактах ориентироваться прежде всего не на идеологические и пропагандистские настроения, а на наши национальные интересы», — сказал Климов.