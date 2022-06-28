Сенатор Климов поддержал поправки о контроле за деятельностью «иноагентов»

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов поддержал принятые Госдумой поправки о контроле деятельности лиц и организаций, признанных иностранными агентами. Свое мнение он выразил в разговоре с RT.

Уточняется, что иностранными агентами не могут быть должностные лица международных организаций, въехавшие в Россию для исполнения служебных обязанностей, и объединения работодателей и торгово-промышленные палаты, зарегистрированные в установленном законом порядке.

«Я полагаю, что эти поправки правильные и своевременные. Мы с моими коллегами из Государственной Думы встречались с представителями бизнеса. Поэтому я считаю, что это разумная вещь», — сказал Климов

По его словам, «когда это прописано в законе, у всех на душе становится спокойнее».

«Дело в том, что у нас есть отдельный закон „О торгово-промышленных палатах“ и отдельный закон „Об организации работодателей“. И таким образом снимаются неопределенности, которые беспокоят людей. Я считаю, это нормальная история», — добавил сенатор.