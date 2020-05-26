    26 мая 2020, 16:20

    Сенатор Климов ответил на слова писателя о роли Болгарии в просвещении славян

    Ольга Ситникова

    Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отметил, что болгарский писатель не может выражать мнение всего народа. Об этом сообщило ИА Nation News.

    «Во-первых, я такого писателя не знаю, блогов его не читал, и читать не собираюсь. Во-вторых, то, что написано в его блоге — это его личная точка зрения или точка зрения небольшого числа граждан Болгарии, ориентированных на антироссийские сюжеты. Я таких встречал, но их очень мало. Я бы обратил ваше внимание на то, что один из самых популярных и массовых движений в Болгарии — движение друзей России или, как они себя называют, национальное движение „Русофилы“ во главе с кавалером Ордена Дружбы Николаем Малиновым, которого местные антироссийские силы арестовали якобы за шпионаж. Но сейчас он, славу богу, находится под подпиской о невыезде. Вот это серьезно и требует реагирования со стороны России. А все эти вопли вопиющих в пустыне…», — пояснил Климов.

    Сенатор заметил, что обвинения писателя в адрес России — бред. По его мнению, на подобные высказывания не нужно реагировать.

    «Я идиотов в нашей стране не наблюдал, которые бы сказали, что Кирилл и Мефодий были гражданами РФ. Подобный бред у нас даже очень странные люди стараются вслух не произносить. Я уже не говорю про памятники, которые есть в нашей стране, про ту кровь, которую пролили русские люди за свободу и независимость Болгарии, в том числе за свободу и независимость их языка и культуры. Так что неприлично людям, которые называют себя болгарами, таким образом относиться к русским, неоднократно выручавшим их. Историю мы хорошо помним и знаем, откуда пришли к нам и алфавит, и иконопись, и православие, но каждый день с утра до вечера не очень удобно повторять азбучные истины. Да, многое в нашей культуре мы получили с Балкан или через Балканы, это правда. Кстати, Кирилл и Мефодий болгарами не были. Они были византийцами, поэтому там еще, наверное, не все в порядке с образованием», — резюмировал Климов.

    Ранее болгарский писатель и журналист заявил, что Россия присвоила себе создание кириллицы.