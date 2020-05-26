Сенатор Климов ответил на слова писателя о роли Болгарии в просвещении славян

«Во-первых, я такого писателя не знаю, блогов его не читал, и читать не собираюсь. Во-вторых, то, что написано в его блоге — это его личная точка зрения или точка зрения небольшого числа граждан Болгарии, ориентированных на антироссийские сюжеты. Я таких встречал, но их очень мало. Я бы обратил ваше внимание на то, что один из самых популярных и массовых движений в Болгарии — движение друзей России или, как они себя называют, национальное движение „Русофилы“ во главе с кавалером Ордена Дружбы Николаем Малиновым, которого местные антироссийские силы арестовали якобы за шпионаж. Но сейчас он, славу богу, находится под подпиской о невыезде. Вот это серьезно и требует реагирования со стороны России. А все эти вопли вопиющих в пустыне…», — пояснил Климов.

Сенатор заметил, что обвинения писателя в адрес России — бред. По его мнению, на подобные высказывания не нужно реагировать.

«Я идиотов в нашей стране не наблюдал, которые бы сказали, что Кирилл и Мефодий были гражданами РФ. Подобный бред у нас даже очень странные люди стараются вслух не произносить. Я уже не говорю про памятники, которые есть в нашей стране, про ту кровь, которую пролили русские люди за свободу и независимость Болгарии, в том числе за свободу и независимость их языка и культуры. Так что неприлично людям, которые называют себя болгарами, таким образом относиться к русским, неоднократно выручавшим их. Историю мы хорошо помним и знаем, откуда пришли к нам и алфавит, и иконопись, и православие, но каждый день с утра до вечера не очень удобно повторять азбучные истины. Да, многое в нашей культуре мы получили с Балкан или через Балканы, это правда. Кстати, Кирилл и Мефодий болгарами не были. Они были византийцами, поэтому там еще, наверное, не все в порядке с образованием», — резюмировал Климов.

Ранее болгарский писатель и журналист заявил, что Россия присвоила себе создание кириллицы.