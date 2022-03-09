Сенатор Климов объяснил, кто пострадает из-за закрытия McDonald’s в России

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s объявила о временном закрытии 850 ресторанов. Компания Starbucks также прекращает свою работу в России на неопределенный срок. О том, кто больше всего пострадает в результате ухода крупных игроков с рынка, в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал сенатор Андрей Климов.

В компаниях отметили, что зарплаты для сотрудников, которые лишись работы, будут сохранены.

По словам Климова, от решения приостановить деятельность в России пострадают сами компании, а российский рынок найдет им замену.

«Есть люди, которым нравится есть бутерброды, и не стоит их лишать возможности кушать котлету с булочкой — все это уже давно научились делать тысячи наших (российских, — ред.) поваров… На 99% все это делается из отечественных продуктов. Поэтому, кто хочет, под любым брендом может это продолжать. Сам McDonald’s, я думаю, локти кусает, потому что это коммерческое предприятие. Как и другие компании — Google, Boeing — они же стонут про себя, потому что это с ними вытворяет американское правительство путем „демократического“ насилия», — сообщил сенатор.

Пресс-секретарь «Россотрудничества» Надана Фридрихсон, также как и Климов, не увидела трагедии в том, что «какая-то американская компания покидает Россию». На ее взгляд, любой кофеман имеет огромное количество других кофейн в своем распоряжении.