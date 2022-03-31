Сенатор Климов объяснил, кого можно называть предателем российской нации

Сенатор Андрей Климов попытался объяснить в беседе с NEWS.ru, кто является предателем российской нации. По его словам, иностранный гражданин не может стать госизменником, а вот тот, кто наносит вред государству изнутри, именно им и является.

«Главный признак — это гражданин нашей страны. Когда какой-нибудь американский шпион что-то такое делает — он не член „пятой колонны“, он просто враг. Второе — этот гражданин совершает деяния, которые предусмотрены теми или иными статьями административного или уголовного кодекса, и эти деяния предполагают умысел. Это очень важный момент. То есть человек понимает и знает, что он наносит вред своей стране тем или иным способом», — пояснил Климов.

По его словам, предателями можно назвать, например, тех преподавателей, которые настраивают своих студентов, «мотивируют хорошо учиться, овладевать знаниями, чтобы потом они могли трудоустроиться где-то за рубежом». Причем, по словам Климова, такие люди есть не только в преподавательской среде, но и в сфере культуры, и в спорте, и в бизнесе.

Сенатор добавил, что такие люди «не хотят созидать страну, они намерены ее разрушать, раскалывать общество, дестабилизировать ситуацию».