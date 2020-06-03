Сенатор Керимов будет судиться с «Ведомостями» и Forbes

Несколько российских изданий ждут судебные разбирательства. Иск против них подал сенатор Сулейман Керимов. Претензии у него возникли к журналу Forbes и газетам «Наша версия» и «Ведомости».

Наличие иска в картотеке подтвердили сайту РБК в Гагаринском районном суде Москвы. Ответчиками по нему указаны АО «АС Рус Медиа», ООО «Версия» и АО «Бизнес Ньюс Медиа» — владельцы указанных СМИ.

По словам представителя Forbes, требования истца журналу не известны. Не получало издание и каких-либо досудебных претензий.

«Никто к нам не обращался и не пытался решить этот вопрос до суда», — подчеркнули в Forbes.

Агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Игошину уточнило, что иски Керимов подал из-за «распространения спорного текста». О каком именно материале идет речь, не уточняется.

В нескольких публикациях Forbes, напомнила газета «Ведомости», шла речь о состоянии Керимова и его детях.

Официальных комментариев от самого сенатора пока не поступало.