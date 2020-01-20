Сенатор Калашников рассказал о роли ЦБ в финансовой системе России
Сенатор Сергей Калашников высказался о роли регулятора в финансовой системе страны и раскритиковал открытость валютной системы. Парламентария процитировало ИА НСН.
Калашников напомнил, что Центробанк обладает огромными государственными функциями. По его словам, количество оценок эффективности регулятора по показателям сведена к одной — инфляция должна быть в пределах 4%.
Он назвал «бездумной» открытость валютной системы, которая декларируется в России, так как, по его мнению, это приводит к манипуляциям на спекулятивном рынке. Кроме того, из России утекают колоссальные резервы.
«Мы сам себе придумали открытость, которую мир не признает. Начинать надо именно с валютного регулирования», — выразил уверенность парламентарий.