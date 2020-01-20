Сенатор Калашников рассказал о роли ЦБ в финансовой системе России

Калашников напомнил, что Центробанк обладает огромными государственными функциями. По его словам, количество оценок эффективности регулятора по показателям сведена к одной — инфляция должна быть в пределах 4%.

Он назвал «бездумной» открытость валютной системы, которая декларируется в России, так как, по его мнению, это приводит к манипуляциям на спекулятивном рынке. Кроме того, из России утекают колоссальные резервы.

«Мы сам себе придумали открытость, которую мир не признает. Начинать надо именно с валютного регулирования», — выразил уверенность парламентарий.