Сенатор Гумерова заявила о необходимости регулирования работы психологов

Для регулирования деятельности психологов необходимо установить четкие и прозрачные критерии. Об этом заявила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в интервью «Парламентской газете».

Она рассказала, что в 1990-е годы сама работала педагогом-психологом в школе в одном из районов Башкирии. Тогда практическая психология только зарождалась в образовательных организациях.

По ее словам, в настоящее время психологи очень востребованы, особенно с момента начала пандемии. В российском интернете можно найти около семи миллионов психологов. При этом не у всех есть профильное образование, а непрофессионалы в этой области могут нанести вред жизни и здоровью человека.

Она добавила, что в правовом поле работают около 60 тысяч психологов. Однако не все достаточно подготовлены.

«Считаю важным обратить внимание на два момента — подготовку и переподготовку практикующих психологов с точки зрения умения ответить на новые вызовы. И конечно же, законодательное урегулирование. Ведь этот правовой пробел позволяет лжепсихологам оставаться безнаказанными в критических ситуациях», — подчеркнула Гумерова.

Она рассказала, что Совет Федерации сейчас вместе с факультетом психологии МГУ работает с экспертами над соответствующей законодательной инициативой.