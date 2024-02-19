19 февраля 2024, 15:16
Сенатор Гумерова заявила, что решение о ношении формы и эмблем должны принимать школьные организации
В российском обществе начались дискуссии о возвращении пионерского галстука и школьной формы, однако, по мнению председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, решения о ношении эмблем и формы должны принимать сами школьные организации. Об этом написал RT.
В свою очередь, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков считает, что для данного предложения необходимо вернуть саму пионерскую организацию. Он добавил, что понятие «пионер» не означает связь с коммунистической идеологией.
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«Необходимо возвращать в школу процесс воспитания, а процесс воспитания не может идти без создания соответствующих детских организаций», — сказал Комков.
Школы
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