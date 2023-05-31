Общество 31 мая 2023, 16:31 Сенатор Гумерова поддержала предложение создать учебник для СНГ о Великой Отечественной войне

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Очень важно в непростое время, когда Запад стремится переписать историю, создавать учебники о Великой Отечественной войне для стран СНГ. Таким мнением поделилась с RT председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Она подчеркнула, что учебник должны создавать при активном участии ученых, историков и педагогов. И проект нужно реализовать в максимально короткие сроки.

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«Безусловно, появление такого единого учебника, особенно касающегося Великой Отечественной войны, необходимо как никогда. Но он обязательно должен отразить в себе, что это была победа многонационального советского народа… Чтобы на его страницах отражалось, как те или иные народы тогда нашего Советского Союза принимали участие в разгроме фашизма», — отметила Гумерова.

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