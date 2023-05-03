Общество 03 мая 2023, 13:38 Сенатор Гумерова: инициатива об увеличении расходов на науку в России требует комплексного подхода

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Депутаты Госдумы предложили увеличить объемы финансирования и количество проводимых научных исследований для укрепления российского технологического суверенитета. Введение такой инициативы требует комплексного подхода, сообщила сенатор Лилия Гумерова в беседе сRT.

По ее словам, одного предусмотрения налоговых послаблений и увеличения расходов на науку будет недостаточно. Если целью предложения является укрепление суверенитета, то в таком случае вопрос необходимо рассматривать «вкупе, в комплексе мер».

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Гумерова также отметила, что на сегодняшний день в России сформировалась новая модель научно-технологического развития страны.