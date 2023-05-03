03 мая 2023, 13:38
Сенатор Гумерова: инициатива об увеличении расходов на науку в России требует комплексного подхода
Депутаты Госдумы предложили увеличить объемы финансирования и количество проводимых научных исследований для укрепления российского технологического суверенитета. Введение такой инициативы требует комплексного подхода, сообщила сенатор Лилия Гумерова в беседе сRT.
По ее словам, одного предусмотрения налоговых послаблений и увеличения расходов на науку будет недостаточно. Если целью предложения является укрепление суверенитета, то в таком случае вопрос необходимо рассматривать «вкупе, в комплексе мер».
Реклама
Гумерова также отметила, что на сегодняшний день в России сформировалась новая модель научно-технологического развития страны.
Совет Федерации РФ
Наука
Реклама
Реклама