Общество 19 декабря 2023, 16:36 Сенатор Гумерова: детям необходимо объяснить важность запрета смартфонов в школах

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ограничивающий использование смартфонов и планшетов школьниками на уроках, за исключением экстренных случаев. В беседе с RT соответствующее решение прокомментировала председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

По ее мнению, необходимо донести до детей эту информацию с учетом их психологических и возрастных особенностей. Реакция будет осознанной и правильной, если провести обсуждение и совместно прийти к логичному выводу, пояснила сенатор.