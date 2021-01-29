Сенатор Елена Бибикова объяснила, кто может выйти на пенсию досрочно
Зампред Комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова перечислила категории граждан, которые могут раньше остальных выйти на пенсию. Парламентария процитировало РИА ФАН.
Досрочный выход на пенсию положен многодетным матерям, гражданам с длительным стажем работы, а также тем, у кого есть право выйти на ранний отдых по социальным причинам.
Кроме того, на досрочную пенсию могут рассчитывать водители общественного транспорта, спасатели и те, кто занят в опасных, вредных и тяжелых условиях труда.
Это касается и медработников, которые трудились в амбулаториях, стационарах и на скорой с заразившимися коронавирусом.