Сенатор Елена Бибикова объяснила, кто может выйти на пенсию досрочно

Досрочный выход на пенсию положен многодетным матерям, гражданам с длительным стажем работы, а также тем, у кого есть право выйти на ранний отдых по социальным причинам.

Кроме того, на досрочную пенсию могут рассчитывать водители общественного транспорта, спасатели и те, кто занят в опасных, вредных и тяжелых условиях труда.

Это касается и медработников, которые трудились в амбулаториях, стационарах и на скорой с заразившимися коронавирусом.