Общество 29 августа 2023, 23:46 Сенатор Елена Авдеева умерла после продолжительной болезни Сенатор от Вологодской области Авдеева умерла после болезни в 55 лет Фото: Telegram-канал губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова

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Сенатор от Вологодской области Елена Авдеева умерла после продолжительной болезни на 56-м году жизни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Кувшинников.

«После продолжительной болезни не стало Елены Осиповны Авдеевой, нашего сенатора в Совете Федерации, бывшего мэра Череповца», — написал он.

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Кувшинников отметил, что Авдеева в работе могла решить любые вопросы. Губернатор назвал ее «стальной леди города металлургов», отметив активность и деятельность женщины.

Строительство двух крупных поликлиник в Вологде и Череповце, как указал Кувшинников, поддержали благодаря планомерной работе Авдеевой.

Гражданская панихида, уточнил он, пройдет 31 августа в 10:00 в Череповце. Она состоится в городском ритуальном центре. На следующий день, 1 сентября, в Мяксе в Ново-Леушинском Иоанно-Предтеченском женском монастыре состоится отпевание, добавил политик.

Кувшинников выразил соболезнования родным и близким Авдеевой и отметил, что ее уход из жизни стал большой потерей для всех.