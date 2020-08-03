Сенатор Джабаров высказался о штрафе Польши к «Газпрому»

Парламентарий выразил недоумение, почему Польша, которая не имеет отношения ни к «Газпрому», ни к «Северному потоку — 2» предъявляет претензии к российской компании.

«Это попытка любым способом сорвать строительство „Северного потока — 2“ и оставить транзит через территорию Украины в Польшу», — обратил внимание первый зампред Комитета Совфеда по международным делам.