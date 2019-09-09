  • Сенатор Джабаров высказался о причастности западных ресурсов к вмешательству во внутренние дела РФ

    09 сентября 2019, 14:12

    Артур Блянихов

    Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров обсудил с изданием «Слово и дело» причастность мировых интернет-площадок к распространению политической рекламы в единый день голосования в России.

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    «Это двойные стандарты. Россия не может ничего, даже никакой рекламы разместить, потому, что это якобы влияет на выборы в Штатах или в других странах», — цитирует сенатора «ПолитЭксперт».

    По его словам, что касается России, то здесь западные ресурсы прикрываются некими журналистскими расследованиями, этакими «невинными забавами», чтобы «науськивать» пользователей против действующей власти.

    Парламентарий заверил, что с подобными проявлениями вмешательства идет борьба. В частности, в обеих палатах парламента созданы временные Комиссии по вмешательству во внутренние дела государства.

    «Они рассмотрят эти вопросы, направят соответствующие рекомендации и правоохранительным, и надзорным органам», — пояснил Джабаров.