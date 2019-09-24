Сенатор Джабаров предложил перенести штаб-квартиру ООН из Штатов в другую страну
Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на сообщение о том, что американская сторона не выдала визы российским дипломатам для участия в Генассамблее ООН. Сенатора процитировал «Интерфакс».
Кремль пообещал США «жесткую реакцию» на отказ выдать визы дипломатамПодробнее
Парламентарий предложил обсудить возможность переноса штаб-квартиры ООН из Штатов в другую страну. В качестве примера он указал на Швейцарию, с которой никогда не было таких проблем.
«Выкручивание рук» — так назвал Джабаров действия американской стороны, обратила внимание «Газета.ru».
Он напомнил, что российская делегация едет в Штаты не по приглашению Госдепа или какого-либо другого американского ведомства, а едет работать в штаб-квартиру ООН.
«Конечно, ответ должен быть жестким, поскольку американцы, с одной стороны, говорят о готовности пытаться наладить отношения, а здесь вот такое [поведение]», — подчеркнул сенатор.