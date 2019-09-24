  • Сенатор Джабаров предложил перенести штаб-квартиру ООН из Штатов в другую страну

    24 сентября 2019, 14:27

    Артур Блянихов

    Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на сообщение о том, что американская сторона не выдала визы российским дипломатам для участия в Генассамблее ООН. Сенатора процитировал «Интерфакс».

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    Парламентарий предложил обсудить возможность переноса штаб-квартиры ООН из Штатов в другую страну. В качестве примера он указал на Швейцарию, с которой никогда не было таких проблем.

    «Выкручивание рук» — так назвал Джабаров действия американской стороны, обратила внимание «Газета.ru».

    Он напомнил, что российская делегация едет в Штаты не по приглашению Госдепа или какого-либо другого американского ведомства, а едет работать в штаб-квартиру ООН.

    «Конечно, ответ должен быть жестким, поскольку американцы, с одной стороны, говорят о готовности пытаться наладить отношения, а здесь вот такое [поведение]», — подчеркнул сенатор.