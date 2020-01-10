Сенатор Джабаров предложил обсудить в ОБСЕ нарушение прав журналистов Sputnik Эстония
Сенатор Владимир Джабаров обсудил с RT ситуацию, которая сложилась вокруг журналистов Sputnik Эстония. Республиканские власти угрожают им уголовным преследованием.
По мнению Джабарова, эта тема должна превалировать на многих международных и парламентских площадках, в частности в ОБСЕ.
Он выразил уверенность, что нельзя закрывать канал и угрожать журналистам уголовным преследованием, используя государственные рычаги. Парламентарий добавил, что происходящее с сотрудниками информагентства в Эстонии не поддается разумному объяснению.
«Трудно говорить о демократии в такой ситуации», — заметил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам.