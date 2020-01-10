    10 января 2020, 13:02

    Сенатор Джабаров предложил обсудить в ОБСЕ нарушение прав журналистов Sputnik Эстония

    Артур Блянихов

    Сенатор Владимир Джабаров обсудил с RT ситуацию, которая сложилась вокруг журналистов Sputnik Эстония. Республиканские власти угрожают им уголовным преследованием.

    По мнению Джабарова, эта тема должна превалировать на многих международных и парламентских площадках, в частности в ОБСЕ.

    Он выразил уверенность, что нельзя закрывать канал и угрожать журналистам уголовным преследованием, используя государственные рычаги. Парламентарий добавил, что происходящее с сотрудниками информагентства в Эстонии не поддается разумному объяснению.

    «Трудно говорить о демократии в такой ситуации», — заметил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам.