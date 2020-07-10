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    10 июля 2020, 17:08

    Сенатор Джабаров назвал плохим решение по собору Святой Софии

    Артур Блянихов

    Сенатор Владимир Джабаров обсудил с порталом NEWS.ru решение Госсовета Турции вернуть статус мечети собору Святой Софии.

    «Превращение храма в мечеть внесет еще больший раскол между мусульманским населением и христианским духовенством. Это — плохое решение», — обозначил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам.

    По его мнению, это ухудшает ситуацию в мире и может вызвать протесты и недовольство среди христиан. По словам сенатора, если есть необходимость в мечети, можно построить новую.

    «Чего добиваются таким решением — непонятно», — выразил недоумение собеседник издания.