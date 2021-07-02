Сенатор допустил, что вакцинацию сделают обязательной для студентов

Абитуриентам, не сделавшим прививку от коронавируса, могут отказать при поступлении в вуз, а непривитых студентов могут отстранить от учебы. Об этом член Совета Федерации Александр Башкин заявил РИА «Новости».

Человек, не прошедший вакцинацию, может спровоцировать вспышку инфекции в учебном заведении. Поэтому людям, которые решили не делать прививку, придется учесть интересы остальных и подождать, пока эпидемическая ситуация не улучшится, заявил парламентарий.

«На тех же основаниях может быть отказано в поступлении в учебные заведения или в продолжении учебы», — сказал сенатор.

Башкин сослался на закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». По его словам, он предусматривает возможность временного отказа в приеме в образовательные организации при отсутствии профилактических прививок. Сенатор напомнил, что увольнять людей за отказ от прививки незаконно, но отстранить от работы возможно. Поэтому у человека все равно остается выбор.

«Игры в одни ворота не бывает, интересы индивидуума и общества взаимоуравновешиваются», — сказал он.

Между тем в Тюменском государственном медуниверситете на фоне пандемии увеличили число бюджетных мест. Об этом написало Ura.ru.

Минобрнауки ранее порекомендовало вузам проводить выпускные вечера в онлайн-формате, сообщал RT.