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    02 июля 2021, 15:43

    Сенатор допустил, что вакцинацию сделают обязательной для студентов

    Александр Блинов

    Абитуриентам, не сделавшим прививку от коронавируса, могут отказать при поступлении в вуз, а непривитых студентов могут отстранить от учебы. Об этом член Совета Федерации Александр Башкин заявил РИА «Новости».

    Сенатор допустил, что вакцинацию сделают обязательной для студентов

    Человек, не прошедший вакцинацию, может спровоцировать вспышку инфекции в учебном заведении. Поэтому людям, которые решили не делать прививку, придется учесть интересы остальных и подождать, пока эпидемическая ситуация не улучшится, заявил парламентарий.

    «На тех же основаниях может быть отказано в поступлении в учебные заведения или в продолжении учебы», — сказал сенатор.

    Башкин сослался на закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». По его словам, он предусматривает возможность временного отказа в приеме в образовательные организации при отсутствии профилактических прививок. Сенатор напомнил, что увольнять людей за отказ от прививки незаконно, но отстранить от работы возможно. Поэтому у человека все равно остается выбор.

    «Игры в одни ворота не бывает, интересы индивидуума и общества взаимоуравновешиваются», — сказал он.

    Между тем в Тюменском государственном медуниверситете на фоне пандемии увеличили число бюджетных мест. Об этом написало Ura.ru.

    Минобрнауки ранее порекомендовало вузам проводить выпускные вечера в онлайн-формате, сообщал RT.