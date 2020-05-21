Сенатор Чернецкий оценил предложение закрепить понятие самоизоляции в законодательстве
Сенатор от Свердловской области Аркадий Чернецкий обсудил с ИА Ura.ru намерение коллег закрепить на законодательном уровне понятие самоизоляции.
По словам парламентария, понятие самоизоляции носит достаточно субъективный характер.
«И думаю, что даже если будут приняты какие-то законодательные акты, элемент субъективизма сохранится», — предположил собеседник информагентства.
По его мнению, если прописать в законе какую-то конкретику, то он может быть обречен на невыполнение. Сейчас же уместнее говорить о каких-то общих принципах данного понятия.