    21 мая 2020, 17:21

    Сенатор Чернецкий оценил предложение закрепить понятие самоизоляции в законодательстве

    Артур Блянихов

    Сенатор от Свердловской области Аркадий Чернецкий обсудил с ИА Ura.ru намерение коллег закрепить на законодательном уровне понятие самоизоляции.

    По словам парламентария, понятие самоизоляции носит достаточно субъективный характер.

    «И думаю, что даже если будут приняты какие-то законодательные акты, элемент субъективизма сохранится», — предположил собеседник информагентства.

    По его мнению, если прописать в законе какую-то конкретику, то он может быть обречен на невыполнение. Сейчас же уместнее говорить о каких-то общих принципах данного понятия.