Сенатор Чернецкий оценил предложение закрепить понятие самоизоляции в законодательстве

По словам парламентария, понятие самоизоляции носит достаточно субъективный характер.

«И думаю, что даже если будут приняты какие-то законодательные акты, элемент субъективизма сохранится», — предположил собеседник информагентства.

По его мнению, если прописать в законе какую-то конкретику, то он может быть обречен на невыполнение. Сейчас же уместнее говорить о каких-то общих принципах данного понятия.