Сенатор Бибикова: военным пенсионерам с 1 октября поднимут пенсии

Пенсии военным пенсионерам поднимут на 3,7% с 1 октября. Об этом сообщила замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

По ее словам, военные пенсионеры — это все вышедшие на пенсию сотрудники силовых структур. Они обычно пенсию по выслуге лет по линии силового ведомства. Те же военные, которые работали после назначения пенсии и которые выполнили необходимый стаж, получают право и на страховую выплату. Об этом написало издание «Сенат информ».

Бибикова отметили, остальные пенсии тоже могут повысить, но необязательно, что это произойдет с 1 октября. В следующем месяце точно должны проиндексировать пенсии людям, которым исполнилось 80 лет, или же тем, у которых появился иждивенец.

«Перерасчеты могут быть, но не обязательно с 1 октября, а по мере наступления тех или иных обстоятельств», — подчеркнула парламентарий.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам заявил, что пенсии в стране продолжат повышать в ближайшие годы. Средства на это уже заложены в бюджет.