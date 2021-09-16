Сенатор Бибикова рассказала, как получить надбавку к пенсии

Пенсию можно увеличить с помощью надбавок. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, какие надбавки можно оформить уже сейчас.

Фиксированные выплаты автоматически удваиваются у россиян, чей возраст превысил 80 лет. Об этом сообщила Бибикова «Парламентской газете».

Сенатор отметила, что таким образом правительство компенсирует возможные дополнительные расходы, связанные с уходом пенсионера. В 2021 году фиксированная выплата к пенсии составляет 6 044,48 рубля, для россиян старше 80 лет ее увеличили до 12 088,96 рубля.

Надбавку к фиксированной части пенсии могут получить россияне, у кого на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи. Например, дети до 18 лет, родственники от 18 до 23 лет на очном обучении.

Однако при начислении доплаты будут учитывать только трех нетрудоспособных членов семьи. На каждого родственника, который находится на иждивении, к пенсии добавят 2014,83 рубля, на двоих — 4029,66 рубля, на трех и более — 6044,48 рубля. При этом надбавку могут оформить оба родителя-пенсионера. При оформлении не учитывают, пенсионер работает или нет.

С 2021 года в России право на повышение фиксированной части пенсии получили родители, которые являются опекунами недееспособных инвалидов с детства, которые не находятся на полном гособеспечении.

Жители сел и деревень России также могут получить доплату. Для этого необходимо иметь стаж 30 лет и более в сельхозпроизводстве. Им дополнительно начисляют 25% от фиксированной выплаты. Получить доплату могут представители около 500 профессий: агрономы, мельники, пчеловоды, ветеринары и другие. С 2022 года в силу вступят новые правила, и надбавку смогут получить те, кто из села переехал в город. Также право на повышение фиксированной выплаты к пенсии имеют люди, длительное время проработавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Пенсионный фонд повышает пенсии до прожиточного минимума тем, у кого ежемесячные выплаты до этого уровня не дотягивают.

Инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, несовершеннолетним узникам фашизма, Героям России и СССР помимо пенсии положена дополнительная ежемесячная выплата. Ее индексируют ежегодно.