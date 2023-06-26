Общество 26 июня 2023, 14:35 Сенатор Артем Шейкин предложил разрешить проведение судебных допросов по видеозвонку

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Сенатор Артем Шейкин совместно с членами судейского сообщества прорабатывает инициативу, согласно которой судебные допросы можно будет устраивать по видеозвонку. Об этом написала «Парламентская газета».

Кроме того, следователи могут получить разрешение обмениваться процессуальными документами в электронном виде.

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По словам Шейкина, действующий принцип использования видеосвязи по уголовным делам неэффективен. Проводить допросы свидетелей и потерпевших посредством видеозвонка нужно через телефонный номер, идентифицированный сервисом госуслуг. Таким образом можно повысить защиту всей процедуры, считает сенатор.