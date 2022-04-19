Сенатор Артамонов рассказал, как Россия может добиться успеха в импортозамещении

Россия может минимизировать ущерб от санкций, поскольку ее экономика самодостаточна, и при правильных действиях можно наладить собственное производство во всех сферах. Об этом «Парламентской газете» рассказал глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Сейчас правительству важно оказывать максимальную поддержку предприятиям, а также мотивировать российских инвесторов вкладываться в крупные проекты.

«Я бываю очень часто на промышленных предприятиях и не видел ни у кого растерянности. Наоборот, есть желание что-то придумать и быстро освоить. Правительство идет им навстречу: предлагает колоссальные объемы поддержки и через Минпромторг, и через банковскую систему, и через другие форматы помощи. Только на субсидирование процентной ставки для малых предприятий и среднего бизнеса предусмотрено почти 650 миллиардов рублей. Триллионы сегодня идут на поддержку экономики. Сейчас государство вкладывает громадные деньги в модернизацию транспортной и коммунальной инфраструктуры. Такого никогда не было», — отметил сенатор.