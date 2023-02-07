Общество 07 февраля 2023, 12:09 Сенатор Абрамов объяснил, как можно решить жилищный вопрос с помощью ипотеки и господдержки

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Первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов в разговоре с «Парламентской газетой» рассказал о готовящемся законопроекте, по которому владельцы ипотечного жилья с детьми смогут претендовать на получение единого пособия от государства.

«К нам обращаются многие граждане, жалуясь на то, что после выплаты кредита они постоянно ощущают финансовый голод. И мы решили, что нужно изменить критерии для определения нуждаемости в мерах социальной поддержки», — сказал Абрамов.

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Сенатор объяснил, что семьи, в которых есть дети и которые имеют ипотеку, должны иметь возможность претендовать на пособие. Для этого необходимо вычесть из семейного бюджета сумму кредита, а затем рассматривать возможность получения господдержки.

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По данным ЦИАН, в России с 2010 по 2020 год в кредитную зависимость попала каждая пятая семья. За это время было получено около 10,5 миллиона кредитов на сумму в 20 триллионов рублей.

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