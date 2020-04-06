Съемщиков защитят от выселения на время самоизоляции

Хозяевам квартир хотят запретить выселять своих жильцов из-за коронавируса. По мнению депутата Евгения Федорова, выселение из съемного жилья может привести к вынужденному нарушению режима самоизоляции.

С инициативой по защите съемщиков выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Он направил предложение премьер-министру Михаилу Мишустину, с содержанием письма ознакомился RT.

По мнению Федорова, собственникам нужно запретить разрывать договоры найма в одностороннем порядке на период действия режима самоизоляции.

«Одновременно считаю целесообразным обязать собственников продлевать договоры, срок которых истекает в период режима самоизоляции, с нанимателями жилья до конца действия режима самоизоляции без изменения финансовых условий», — добавил депутат.

Тех, кто снимает квартиры без оформления договора, Федоров предложил освободить от штрафа в случае переезда, в том числе и в другой населенный пункт. Чтобы человека не штрафовали, он должен сообщить о своем переезде органам муниципальной власти.

В Москве, Московской области и других регионах с 29 марта действует режим самоизоляции. Это значит, что жителям не следует покидать свои дома без обоснованной необходимости. Эту меру ввели для противостояния коронавирусу.