Съемочная бригада канала Тюмени уволилась после мата ведущего в эфире

Инцидент произошел в четверг, 4 февраля. После этого мужчина написал заявление об увольнении по собственному желанию. Кроме этого с канала ушли еще два человека.

«Уволилась вся бригада. Это люди, имевшие непосредственное отношение к подготовке выпуска новостей: ведущий, режиссер и монтажер. Ребята сами приняли подобное решение, потому что прекрасно понимают, что подобное поведение просто недопустимо», — подчеркнул Мамонтов.

В связи с произошедшим было нарушено сразу несколько требований Роскомнадзора. Также был нанесен удар по репутации компании. Руководство канала «Тюменское время» принесло официальные извинения за случившееся.