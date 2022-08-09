Съемные квартиры обойдутся россиянам дороже на 10–20% осенью

Рост цен на аренду недвижимости связан с началом делового сезона и стартом нового учебного года в вузах и сузах. Специалисты прогнозируют максимальное подорожание в наиболее востребованном сегменте — мини-студий и квартир небольшой площади.

«В этом году осенью в Москве и Санкт-Петербурге средняя стоимость аренды вырастет на 10% минимум. А на ликвидные лоты — мини-студии площадью 10–15 квадратных метров, небольшие квартиры гостиничного типа — и на 20%. Правда, таких лотов немного, и их разбирают быстрее всего», — сообщила «Известиям» ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич.

Директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова обратила внимание, что весной из-за неустойчивого курса рубля и внешнеполитических факторов спрос на аренду жилья снизился. Соответственно, квартиры подешевели на 8–10%.

По данным эксперта «Циан.Аналитики» Виктории Кирюхиной, уже в середине лета показатели стали активно реанимироваться и расти. В июле активность арендаторов в городах-миллионниках увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. «Авито Недвижимость» наблюдает рост спроса на съемное жилье на 15%.

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