Съемки программ «Утренняя почта» и «Смехопанорама» приостановили

Ведущий «Смехопанорамы» Евгений Петросян заявил, что пока не в курсе ситуации о приостановках программы. Последние выпуски «Утренней почты» и «Смехопанорамы» вышли в эфир 29 декабря.

По данным компании Mediascope, в последние годы рейтинги у обоих программ были невысокие. «Смехопанорама» выходила по воскресеньям рано утром — с 7:30 по 8:00. Самый высокий показатель зрительского интереса в прошлом году был у выпуска от 24 марта. Его посмотрели 1,08% всех зрителей в крупных городах.

Эфиры «Утренней почты» также проходили по воскресеньям с 8:00 по 8:40. Самый рейтинговый выпуск пришелся также на 24 марта прошлого года с показателем в 1,4%.

Ранее ведущий программы «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков заявил, что его программу закрыли после 28 лет, которые она провела в эфире. Он поблагодарил авторов видео, которые присылали свои любительские ролики, участников, приезжавших в студию из разных стран и всю съемочную группу.

Сценарист программы и автор песни к заставке программы «Сам себе режиссер» Родион Белецкий рассказал, что в команде, которая работала над каждым выпуском, были актеры, которые сегодня стали известными, в том числе Федор Добронравов и Эдуард Радзюкевич.