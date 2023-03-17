Общество 17 марта 2023, 14:29 Съемки продолжения «Майора Грома» начались в Петербурге Сервис «Кинопоиск» объявил о начале съемок фильма «Майор Гром: игра» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Съемки кинофильма «Майор Гром: игра» начались в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба сервиса «Кинопоиск».

Первый съемочный день прошел в закрытом следственном изоляторе «Кресты», команда работала над масштабной экшн-сценой. Актер Тихон Жизневский и Александр Сетейкин вернулись к своим ролям в этой франшизе.

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Режиссером проекта выступил Олег Трофим, который уже снял прошлые фильмы серии «Майор Гром: Чумной доктор» и его приквел «Гром: трудное детство».

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Кроме Сетейкина и Жизневского на экране вновь появятся Любовь Аксенов, Алексей Маклаков и другие актеры.

По сюжету нового фильма, события развернутся спустя год после первой части. На Грома обрушилась популярность, его начали считать героем. В новой картине он встретится с таинственным злодеем Призраком, а также пройдет тяжелое испытание славой.

Сценаристами фильма стадии Екатерина Краснер, Николай Шишкин и Артем Габрелянов. Продюсируют проект Ольга Филипук, Михаил Катаев и Артем Габрелянов. Ожидается, что съемки завершатся осенью 2023 года.