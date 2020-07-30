Съемки фильма Алексея Чадова начались

Картина называется «Джон». Она повествует о мужчине, который вернулся с войны. Он отправляется в Сирию в качестве военного корреспондента Джона. Эта роль досталась самому Чадову.

Ранее актер ездил в Екатеринбург, где представил фильм своего первого режиссера Алексея Балабанова «Война».

«Поездка в Екатеринбург стала некой отправной точкой для написания этого сценария, мне захотелось рассказать историю человека, который вернулся с войны, но она для него не закончилась. Мир за это время особо не изменился, он по-прежнему хищный и война не заканчивается. Она всегда рядом», — приводит слова Чадова «Газета.ru».