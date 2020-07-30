Съемки фильма Алексея Чадова начались
«СТВ», кинокомпания, приступила к съемкам фильма Алексея Чадова, где он выступает в качестве сценариста, режиссера и актера. Об этом сообщил сайт «Бюллетень кинопрокатчика».
Картина называется «Джон». Она повествует о мужчине, который вернулся с войны. Он отправляется в Сирию в качестве военного корреспондента Джона. Эта роль досталась самому Чадову.
Ранее актер ездил в Екатеринбург, где представил фильм своего первого режиссера Алексея Балабанова «Война».
«Поездка в Екатеринбург стала некой отправной точкой для написания этого сценария, мне захотелось рассказать историю человека, который вернулся с войны, но она для него не закончилась. Мир за это время особо не изменился, он по-прежнему хищный и война не заканчивается. Она всегда рядом», — приводит слова Чадова «Газета.ru».