Семью задержанного за убийство саратовской школьницы завалили угрозами

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Саратове, чье тело нашли в гаражах в ночь на 11 октября. Пока подозреваемый дает признательные показания, его бывшую семью и его страницы в соцсетях забрасывают угрозами.

У задержанного раньше была семья. Михаил Туватин был женат, в семье рос ребенок, рассказал «360» близкий к семье источник. По его словам, сейчас, когда СМИ обнародовали имя задержанного, его бывшую семью завалили угрозами. Пришлось объяснять разъяренной толпе, что сейчас задержанный не имеет к бывшим родственникам никакого отношения.

Испугался и затащил в гараж. Задержанный рассказал, как убивал Лизу Киселеву Подробнее

Профили Туватина в социальных сетях тоже заполнены негодующими комментариями, пожеланиями и угрозами. Особенно комментаторов взбесили фото обнаженных детей среди личных снимков.

Кроме того, оказалось, что мужчина подписан на различные группы в соцсетях, где обсуждают секс с несовершеннолетними, предлагают интим-знакомства и разные замысловатые сексуальные утехи.

Тело пропавшей Лизы Киселевой нашли в ночь на 11 октября. Вскоре задержали подозреваемого. Он уже дал признательные показания.

Как выяснило следствие, за Туватиным числится непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.