Семью задержанного за убийство саратовской школьницы завалили угрозами
У задержанного раньше была семья. Михаил Туватин был женат, в семье рос ребенок, рассказал «360» близкий к семье источник. По его словам, сейчас, когда СМИ обнародовали имя задержанного, его бывшую семью завалили угрозами. Пришлось объяснять разъяренной толпе, что сейчас задержанный не имеет к бывшим родственникам никакого отношения.
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Профили Туватина в социальных сетях тоже заполнены негодующими комментариями, пожеланиями и угрозами. Особенно комментаторов взбесили фото обнаженных детей среди личных снимков.
Кроме того, оказалось, что мужчина подписан на различные группы в соцсетях, где обсуждают секс с несовершеннолетними, предлагают интим-знакомства и разные замысловатые сексуальные утехи.
Тело пропавшей Лизы Киселевой нашли в ночь на 11 октября. Вскоре задержали подозреваемого. Он уже дал признательные показания.
Как выяснило следствие, за Туватиным числится непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.