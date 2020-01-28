Семью отца, бросившего детей в Шереметьево, проверит Генпрокуратура. Достаться может и опеке

Генеральная прокуратура России проверит окружение Виктора Гаврилова — жителя Хабаровска, который оставил в московском аэропорту Шереметьево двух сыновей и улетел. Позже он пришел с повинной в Следственный комитет.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации организовала проверку соблюдения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних требований законодательства при работе с неблагополучными семьями», — подтвердили «360» в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в проверке примут участие сотрудники прокуратур Московской области, к которой относится аэропорт Шереметьево, и Хабаровского края, откуда родом Гаврилов. Поводом для проверки в ГП назвали сам факт, что в людном месте нашли детей без сопровождения взрослых.

Сотрудники ведомства особое внимание обратят на то, как были соблюдены детские права. Например, проводилась ли на месте с семьей профилактическая работа, навещали ли отца с двумя малолетними детьми из опеки, достаточно ли внимания уделяли неполной семье, в которой растут двое мальчишек.

Ребят нашли в московском аэропорту Шереметьево 26 января. Мальчики слонялись по зданию аэропорта, взрослых с ними не было. На это обратили внимание правоохранители. В рюкзаке одного из детей нашли записку от их отца Виктора Гаврилова. Он обещал заработать денег и забрать сыновей, а до того просил не разлучать братьев. Через день, 28 января, мужчина сам пришел в Следственный комитет в Батайске Ростовской области. Следователям он сказал, что проявил слабость из-за сложностей с деньгами.