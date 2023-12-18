Общество 18 декабря 2023, 19:53 Семью оставившего в Марьинке послание бойца призвали защитить Депутат Чепа попросил обеспечить безопасность семьи погибшего в Марьинке солдата РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правоохранителям указали на необходимость пресечь звонки с угрозами, которые начали поступать родным оставившего послание в Марьинке и погибшего российского солдата Романа Рудакова. Депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с Lenta.ru призвал обеспечить безопасность близких военнослужащего.

«Во-первых, поступает огромное количество звонков от тех, кто поддерживает семью Рудакова и благодарит их за воспитание такого сына. Конечно, им нужно оказать помощь», — подчеркнул он.

Реклама

Чепа указал на необходимость выяснить, кто именно угрожает семье Рудакова и как это прекратить. Депутат заметил, что нужно подключить к работе все соответствующие службы.

Правоохранители, указал он, обязаны отреагировать на угрозы семье военного и обеспечить ей безопасность.

Послание Рудакова нашли в ходе зачистки Марьинки. Боец попросил позаботиться о его родных, в том числе о больном брате. Его близким стали поступать угрозы, в том числе и с украинских номеров.