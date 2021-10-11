Семью опекунов на Алтае проверят после сообщений об издевательствах над детьми

Прокуратура Крутихинского района Алтайского края начала проверку сообщений о жестоком обращении с четырьмя детьми в семье опекунов. По словам односельчан, мальчиков заставляли много работать и почти не кормили.

О начале проверки сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Из сообщений СМИ следует, что дети не получали должного ухода, заботы и внимания со стороны опекунов. Также к ним применялось насилие, рассказали в ведомстве.

Теперь сотрудники собираются выяснить все обстоятельства жизни детей, также будет дана оценка работе органов опеки и попечительства, которые должны были следить за проживанием детей в этой семье.

«Также прокуратурой контролируются результаты проверки сообщения о преступлении в отношении детей органами предварительного расследования», — добавили в пресс-службе.

О жестоком обращении с детьми ранее рассказала в местном паблике «ВКонтакте» жительница деревни Заковряшино. По словам женщины, под опекой в семье находились два брата, которые учатся в пятом и шестом классах, а также два брата — ученики шестого и восьмого классов, сообщило местное издание altpress.

«Дети жили в семье как бесплатная рабочая сила и постоянно подвергались моральным и физическим издевательствам», — пожаловалась она.

Женщина добавила, что дети неоднократно жаловались учителям на такое отношение, те звонили матери, она в ответ заявляла, что дети врут. По словам автора сообщения, мальчиков не кормили, они все время были голодные, из-за этого даже начали воровать хлеб в столовой.

Летом, по ее данным, детей заставляли тяжело работать, с утра до ночи пасти овец, в свободное время никуда не отпускали, били и не разрешали ни с кем разговаривать. В начале октября, по информации женщины, дети сбежали из дома.

«Полицию в этот день вызвали не опекуны, а посторонние люди, которые увидели избитых детей и просто ужаснулись, в каком они состоянии. <…> Экспертиза подтвердила, что у детей побои и они истощены», — добавила она.

Сейчас, по словам женщины, мальчики находятся в Романовском детском доме.